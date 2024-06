Europei di calcio, Inghilterra e Francia in pole

Mancano ormai pochi giorni all’inizio degli Europei di Calcio e l’Italia si presenta alla competizione da detentrice del titolo. Gli azzurri di Spalletti non sono però rutenuti i principali candidati al successo, altre nazionali godono di una maggiore considerazione tra i Bookmakers per alzare il trofeo nella finale di Berlino il prossimo 14 luglio.

Inghilterra e Francia favorite a EURO 2024

È l’Inghilterra, vice campione d’Europa, la più quotata per il successo di Euro 2024. La Nazionale dei Tre Leoni si presenta in Germania con una rosa molto competitiva, su tutti il fresco campione d’Europa con il Real Madrid, Jude Bellingham, e lo storico capitano Harry Kane. I ragazzi di Southgate vantano un undici titolare completo in tutti i reparti, da Saka a Foden, pertanto partono con il sostegno del pronostico.

Naturalmente non bisogna sottovalutare la Francia vicecampione del mondo in carica. I Bleus, guidati dal bomber Kylian Mbappé, insieme agli inglesi, hanno individualità eccellenti. In aggiunta all’ex PSG (passato pochi giorni fa al Real di Carlo Ancelotti), da segnalare Mike Maignan in porta, Dayot Upamecano al centro della difesa, Antoine Griezman in attacco. Sono alcune delle “armi” a disposizione del tecnico Didier Deschamps

Germania e Spagna possibili sorprese, l’Italia outsider

La Germania padrone di casa sta attraversando una fase di rinnovamento. Dopo la debacle agli ultimi mondiali, sta provando a ricostruire un gruppo intorno a Toni Kroos. In difesa, i calciatori Benjamin Henrichs, Joshua Kimmich e Antonio Rüdiger sono punti fermi della formazione teutonica guidata da Julian Nagelsmann. Ilkay Gündogan, il già citato Toni Kroos, Jamal Musiala e Leroy Sané rappresentano un quartetto di grande qualità in mezzo al campo.

La Spagna di De La Fuente ha ben impressionato durante la fase di qualificazione. Non ha una rosa all’altezza della squadra campione del mondo e d’Europa di qualche anno fa, comunque può vantare interessanti individualità. Carvajal, Rodri, Morata e Dani Olmo sono il meglio che la nazionale iberica è riuscita ad esprimere negli ultimi anni.

Tra gli outsider troviamo gli azzurri. Sarà molto difficile bissare lo storico successo di Wembley di tre anni fa. L’Italia in avanti si affida all’estro di Chiesa ed ai goal del rigenerato Scamacca. L’esordio è in programma contro l’Albania sabato 15 giugno a Dortmund. Le quotazioni calcio, in questi giorni che precedono il match, oscillano molto, l’Italia viene data per favorita dai Bookmakers che però non si fidano molto di una Nazionale protagonista di uscite altalenanti. Ecco perché, seppur gli azzurri partono in pole contro gli albanesi, soltanto passando in vantaggio, le quote sulle scommesse sportive live si allineerebbero a quelle prematch. In caso contrario, potrebbero variare molto.

Infine uno sguardo al Portogallo di Cristiano Ronaldo, guidato in panchina dal commissario tecnico Roberto Martinez. Una rosa forte ma che a differenza di Francia e Inghilterra, si presenta in Germania senza l’obbligo di vincere, avendo trionfato nella competizione di recente, esattamente nel 2016. Giocatori come Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Rafael Leao farebbero la fortuna di qualsiasi altra nazionale.

