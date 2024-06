Ragusa. Eco-narrazioni. Atelier formativi per la cura educativa

Il Comune di Ragusa, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Catania, è lieto di annunciare la presentazione della pubblicazione “Eco-narrazioni. Atelier formativi per la cura educativa”. L’evento si svolgerà venerdì 15 giugno alle ore 17:00 nel Cortile della Prefettura, nell’ambito della kermesse letteraria “A Tutto Volume”, che avrà luogo dal 13 al 16 giugno.

La pubblicazione è il risultato di un intenso progetto formativo che ha coinvolto oltre 100 docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado della città di Ragusa. Attraverso un ciclo di incontri teorico-pratici, tenuti da docenti universitari ed esperti in pedagogia della narrazione, i docenti hanno avuto l’opportunità di sviluppare prassi narrative all’interno delle loro classi. Le attività si sono svolte nello spazio SoffiaSogno della biblioteca comunale “Giovanni Verga”.

Recentemente, il progetto ha ottenuto il conferimento della Segnalazione di Eccellenza – Premio “Filippo Basile” durante la XX edizione del Convegno AIF sulla Formazione nella Pubblica Amministrazione, tenutosi a Genova il 17 maggio 2024.

Gli autori del libro, Gabriella d’Aprile e Giambattista Bufalino, docenti del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Catania saranno presenti per discutere degli impatti e dei risultati del lavoro. L’incontro sarà moderato dall’Assessore all’Istruzione di Ragusa, Catia Pasta.

“La narrazione è un potente strumento pedagogico; va ben oltre il semplice raccontare storie. È una pratica trasformativa – spiegano Gabriella d’Aprile e Giambattista Bufalino -. Desideriamo esprimere la nostra gratitudine ai docenti che, con la loro cura e dedizione, hanno contribuito al successo di questo progetto. Grazie al loro impegno, abbiamo potuto sperimentare prassi innovative, efficaci nello stimolare la curiosità e l’impegno degli allievi e nel coltivare eco-saggezza e coscienza ecologica. Siamo convinti che attraverso la narrazione è possibile costruire un ambiente educativo che pone l’esperienza umana al centro del processo di apprendimento”

“Sarà per me un onore moderare l’incontro del 15 giugno per far conoscere quanto di bello ci sia in questa pubblicazione – dichiara l’assessore all’Istruzione Catia Pasta -. La pedagogia narrativa è stata spesso sottovalutata e legata alla funzione “imparare a leggere”. Importante, invece, la narrazione come “modalità per organizzare l’esperienza”, una modalità che permette ai bambini di sviluppare l’intelligenza emotiva, l’empatia, il linguaggio, la comunicazione. Grazie alla narrazione il bambino può scoprire e conoscere il mondo che lo circonda ma allo stesso tempo può diventarne parte attiva sin dall’infanzia grazie alla coltivazione di una coscienza n questo contesto ecologica. Ringrazio i referenti della DISFOR di Catania per il lavoro svolto, tra noi è nata in una grande intesa che spero porti ad altre fruttuose collaborazioni”.

