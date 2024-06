Auguri Pozzallo! Mercoledì è il 195° anniversario della nascita

Buon compleanno, Pozzallo! Domani, mercoledì 12 giugno, la cittadina rivierasca compirà la bellezza di 195 anni.

“Con il decreto di Francesco I di Borbone, re delle Due Sicilie, in data 12 giugno 1829, la borgata detta ‘Il Pozzallo’, attualmente dipendente dal Comune di Modica … è eretta in separato Comune”. Con queste parole, quel giorno di 195 anni fa, fu proclamata l’indipendenza dal Comune modicano, dando vita all’unica cittadina della provincia di Ragusa che si affacci sul mare. Nel 1829, erano censite 1878 persone, in larga parte pescatori, uomini di fatica, i quali, all’ombra della torre Cabrera, commerciavano il pesce, vendendolo anche alle città limitrofe. Poche erano, invece, le persone che andavano a lavorare i campi, sebbene la piccola cittadina avesse ampi appezzamenti di terra, coltivati principalmente per la raccolta delle carrubbe. Proprio uno dei quartieri storici, vico Vicci, prende il nome dal seme della carrubba (in dialetto, vicci).

Nel XIV secolo, Pozzallo era molto conosciuta per le sorgenti di acqua dolce, “Pozzofeto” e “Senia”, tanto da essere segnata nei portolani e sulle carte nautiche per i rifornimenti delle scorte d’acqua dai navigli.

La storia più recente di Pozzallo inizia proprio da qui con la famiglia Chiaramonte, Conti di Modica, che qui costruì un “Caricatore”, ovvero un complesso di magazzini con pontili e scivoli sulla costa, che fece divenire Pozzallo, il secondo snodo commerciale marittimo per importanza della Sicilia dell’epoca.

Oggi, il Comune (dato Istat censito ad inizio anno) conta meno di 19 mila abitanti. È ancora meta di tantissimi villeggianti che, specie nel periodo estivo, trascorrono serene vacanze, grazie anche alla salubrità delle sue acque marine, premiate dalla Fee, la federazione ecologista che, ogni anno, assegna la celebre “bandiera Blu”.

Tanti auguri, Pozzallo!

