Giovanni Cascone ed Angela Polizzi le vittime dell’incidente di stanotte

RAGUSA. Sono i ragusani Giovanni Cascone ed Angela Polizzi, 56 e 53 anni, marito e moglie, conosciuti come Gianni e Giusy, entrambi musicisti, le vittime dell’incidente stradale verificatosi poco dopo l’una della scorsa notte nei pressi del Viadotto sull’Irminio, sulla SS 194 ai confini tra Modica e Ragusa. I due erano molto conosciuti anche per la loro attività professionale, non solo a Ragusa.

Viaggiavano a bordo della loro moto, di ritorno da una serata trascorsa a Scicli, dove spesso incontravano i loro amici musicisti, quando si sono scontrati frontalmente con una Renault Clio condotta da una 28enne modicana. Marito e moglie ragusani erano entrambi docenti di musica nelle scuole, Giusy a Comiso. Gianni suonava il trombone. Lasciano due figli. Incredulità e sgomento negli amici che stamani hanno appreso la tragica notizia.

