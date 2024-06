Calcio, il Modica è finalista ai play off nazionali. Si va a Pompei

MODICA – ALTO CASERTANO 2 – 2

Non è stata una passeggiata, come qualcuno aveva preventivato alla vigilia, dopo lo zero a uno dell’andata. Ciononostante il Modica va alla finale nazionale dei play off di Eccellenza, grazie al pari interno, 2- 2, con l’Alto Casertano. Gara tirata che ha visto i rossoblù per ben due volte ad inseguire gli avversari che al 10′ vanno in vantaggio per uno sfortunato autogol di Palmisano. Il pari arriva a 2′ dalla fine del primo tempo grazie a Cacciola ma, all’inizio del secondo tempo (58′), gli ospiti beneficiano di un sacrosanto calcio di rigore, per fallo in area di Palmisano su Petrone, che trasformano con Ciccarelli, il cui tiro era stato respinto da Marino ma sui piedi dello stesso attaccante che riprende ed insacca. Il Modica non ci sta, colpisce un palo ed una traversa e trova il gol del pari definitivo col solito Savasta (che successivamente è costretto ad uscire per infortunio), con un colpo di testa a sfruttare una punizione di Cacciola dalla sinistra.

Il Modica va a Pompei.

