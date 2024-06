Incidente mortale sulla Modica-Ragusa. Morti due coniugi, donna ferita

Due morti e un ferito in gravi condizioni: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte intorno all’una lungo la Ragusa-Modica. Una moto CF 700 diretta a Ragusa, e un’autovettura, una Renault Clio, proveniente in senso opposto, si sono scontrate nei pressi del Viadotto sull’Irminio. I due motociclisti, coniugi ragusani, Giovanni Cascone ed Angela Polizzi, rispettivamente, di 57 e 53 anni, sono morti, mentre è gravemente ferita l’automobilista di 28 anni, modicana. La donna in codice rosso prontamente trasferita all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Non è in pericolo di vita. La strada è stata chiusa per diverse ore per consentire ai carabinieri della compagnia di Modica di effettuare i rilievi. Le salme dei coniugi sono state trasportate all’obitorio dell’ospedale “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa. I due coniugi, insegnanti di musica, avevano trascorso la serata con amici a Scicli.

Salva