Domani ritorna la Marcialonga dell’Avis di Monterosso

Domenica 9 giugno, dopo alcuni anni di fermo, ritorna questo importante evento organizzato dalla locale sezione Avis del borgo ibleo. Una Marcialonga della “solidarietà” per sensibilizzare tutta la cittadinanza al dono del sangue. Sarà infatti una domenica all’ insegna del divertimento e dello sport, di sani principi e valori. La partenza è prevista alle 8,30 da vicolo Silva, sede dell’Avis. Dopo una “ dolce “ colazione partenza per le vie del paese per poi affrontate un percorso esterno a Monterosso molto agevole . Tante le iscrizioni da parte sia dei ragazzi che degli adulti .

Salva