Art. 32 e i mugugni contro l’Asp Ragusa

“Il clamore suscitato da un’inchiesta su una rete televisiva nazionale, sulla sanità a Ragusa conferma in modo inequivocabile le gravissime criticità dell’ Asp da noi evidenziate da oltre 6 mesi”. Lo dice il Comitato Civico Articolo 32 che parla di altre criticità, ben più gravi, che ancora non sono state rese pubbliche. Il Comitato annuncia che a breve comunicherà atteggiamenti dal tono intimidatorio e l’inaccessibilità ad alcune prestazioni sanitarie essenziali. Si preannunciano abusi e disservizi in un contesto caratterizzato da condizioni di lavoro gravose per il personale, retribuzioni inadeguate e offese alla dignità degli utenti .

“Da oltre sei mesi – dichiara Rosario Gugliotta, presidente del Comitato Civico Articolo 32 – denunciamo le diseguaglianze tra coloro che possono ricorrere alla sanità privata e coloro che sono costretti a rinunciare alle cure. Ormai sono violati tutti i principi costituzionali che saranno ulteriormente travolti dalla cosiddetta autonomia differenziata. L’inchiesta giornalistica ha confermato un desolante panorama di sciatteria organizzativa, saccheggio di risorse pubbliche e penoso scaricabarile tra i diversi dirigenti delle varie strutture. Si è arrivati anche al ridicolo accostamento tra gestazione dell’embrione umano e le semplici procedure autorizzative.

La misura è colma !! Negli ultimi giorni si è arrivati al punto di attuare una puerile vendetta nei confronti dei nostri volontari. Gli uffici Asp, a differenza delle scorse settimane, non danno corso alle richieste di accesso ai servizi, previsti dalle legge, solo perchè i moduli pur essendo identici allo schema predisposto dall’azienda, recano il logo della nostra associazione. Insomma nonostante i rilievi del nostro studio legale registriamo una pervicace strategia di boicottaggio delle iniziative contro un gruppo indipendente che non è legato ai partiti e pretende il rispetto della Costituzione . il rapporto tra azienda e cittadini organizzati è unilateralmente ostacolato, è opportuno che le autorità del governo regionale riconsiderino le scelte , anche se provvisorie, sui vertici dell’Asp”.

