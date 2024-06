Modica. Conclusa la prima mobilità del nuovo progetto Erasmus+ con protagonsita l’istituto Principi Grimaldi

Si è conclusa la prima mobilità del nuovo progetto Erasmus+, con l’Istituto Principi Grimaldi nuovamente protagonista in veste di coordinatore. I partner provenienti da Ungheria, Polonia e Turchia hanno vissuto, dal 20 al 25 maggio, una settimana intensa, ricca di attività e momenti culturali.

L’obiettivo principale del progetto è suscitare nei partecipanti, studenti e adulti, la consapevolezza dell’importanza di uno stile di vita sostenibile volto a ridurre gli sprechi attraverso il riuso e il riciclo. A tal fine, sono stati organizzati workshop a scuola sul riuso degli scarti alimentari, una visita all’azienda Occhipinti di San Giacomo, che vanta un impianto a biomassa in grado di coprire tutte le esigenze energetiche dell’azienda, e un incontro a scuola con un esperto di risparmio idrico in agricoltura.

Oltre agli incontri dedicati al tema della mobilità, i partner hanno potuto apprezzare le bellezze della nostra città, percorrendo le strette viuzze dal Pizzo di Modica Alta fino alla chiesa di San Pietro. È stata inoltre organizzata una visita alla Neapolis di Siracusa e alla città vecchia di Ortigia. Infine, i partecipanti hanno potuto fare un viaggio nel passato attraverso una visita al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari “Serafino Amabile Guastella” di Modica.

La settimana si è conclusa con la tradizionale serata finale presso il ristorante del nostro Istituto, dove un delizioso menù è stato preparato e servito dagli studenti del corso serale, coadiuvati dai colleghi del diurno. La serata, animata da balli e canti, si è chiusa con la consegna dei certificati di partecipazione, suggellando così la fine della mobilità.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di scambio culturale e di crescita personale per tutti i partecipanti, rafforzando i legami tra le diverse nazioni coinvolte. Con baci, abbracci, qualche lacrima e un arrivederci, ci diamo appuntamento in Turchia a ottobre per proseguire questo entusiasmante viaggio insieme.

