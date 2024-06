Bonus nascita da mille euro. Richieste al comune di residenza

L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato l’avviso rivolto ai neogenitori siciliani o a chi esercita la patria potestà e ha stanziato oltre 1,4 milioni di euro per il Bonus nascita da mille euro per i nuclei familiari con Isee non superiore a tremila euro. Le richieste devono essere presentate direttamente ai Comuni di residenza, ufficio Servizi sociali e devono essere redatte su specifico modello di istanza predisposto dall’assessorato e disponibile, insieme all’avviso, a questo link. In base all’esame della documentazione ricevuta e in seguito alla redazione di apposita graduatoria, provvederanno a erogare le somme. E’ necessario inoltre che almeno uno dei due genitori, o uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, possieda i seguenti requisiti: cittadinanza italiana o comunitaria oppure, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno; residenza in Sicilia al momento del parto o dell’adozione; nel caso in cui si tratti di soggetti in possesso di permesso di soggiorno, residenza nel territorio siciliano da almeno dodici mesi al momento del parto; nascita del bambino in Sicilia; Isee non superiore a 3.000 euro, tenendo presente che alla determinazione di questo indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare.

