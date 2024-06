Sampieri. Deceduto l’ex presidente del Club Nautico Sampieri

Sampieri perde una figura chiave della sua storia marinaresca. E’ deceduto Michele Giavatto, storico presidente del locale Club Nautico, da lui voluto e con tenacia portato fino ai nostri giorni. E’ stato amato dai sampieruoti e non solo perche persona affabile e disponibile con tutti, conosciutissimo anche per il suo ruolo sociale. È stato, infatti, per anni in servizio, in qualità di primario, presso il reparto analisi dell’ospedale “Nino Baglieri” di Modica. Molto forte il suo impegno in politica, nel sindacato e nel volontariato, è stato per anni impegnato nell’ AVIS a tutti i livelli con impegno e grande competenza.

