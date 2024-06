Play off. Al Modica il primo round della semifinale

Aurora Alto Casertano – Modica Calcio 0- 1

Marcatore: 50’ Palmisano

Aurora Alto Casertano: Mazzarella, Bottiglieri, Mema, Puolo, Mancino (74’ Giaquinto), De Lucia (87’ Gargiulo), Pisani (76’ De Carlo), Pettrone (71’ Balsamo), Haifiane, Ciccarelli, D’Ovidio. A Disp: Esposito, Orefice, Parisi. All. Antonio Cuccaro.

Modica Calcio: Marino, Parisi, Ballatore, Strano (92’ Ababei), Trovato, Diop, Azzara (89’ Vindigni), Palmisano, Cacciola, Palermo (79’ Alfieri), Savasta (73’ Famà). A disp: Trovato, Yu Suwa, Biondi, Prezzabile, Agodirin. All. Alessandro Settineri.

Con un’ incornata di Palmisano su assist di Palermo al 50’ il Modica si aggiudica il primo round della semifinale play off di Eccellennza, a Venafro contro l’Aurora Alto Casertano.

Domenica 9 giugno il ritorno al “ Vincenzo Barone”. Sostenuti da un paio di centinaia di tifosi, i rossoblu hanno anche colpito la traversa al 53’. Strano apre per Cacciola che mette in mezzo per Savasta palla sul montante.

Primo tempo di studio per le due formazioni che non conoscono bene l’avversario e ne studiano le mosse. Il Modica inizia con una buona gestione, non rischia nulla dietro e studia il modo di giocare dei padroni di casa. La prima, vera, occasione arriva solo al 33’ con Palermo che lancia Cacciola, questi mette in mezzo per Savasta che tutto solo manda alto. Al 40’ sono i padroni di casa a provarci con Pisani che prova un tiro da fuori e pesca una deviazione di Trovato, il portiere rossoblù però non si fa ingannare e para.

Nella ripresa Modica subito in vantaggio con Palmisano, il centrocampista è trovato in mezzo da uno splendido cross di Palermo e non ci pensa due volte a mandarlo di testa all’angolino. Al 13’ ci prova ancora il capocannoniere siciliano Savasta, questa volta il suo colpo di testa su cross di Cacciola si stampa sulla traversa. Al 18’ escono i padroni di casa che su punizione centrano anche loro una traversa con Ciccarelli. Ancora un’emozione al 27’ con Parisi che mette un pallone dietro per Strano, il centrocampista non ci pensa due volte e calcia in porta ma il suo pallone si stampa sulla traversa. Al 38’ ancora una grande occasione per il Modica con Alfieri che vede il taglio di Ballatore e lo serve, in area il terzino rossoblu stoppa e tira a botta sicura, Mazzarella è pronto e manda in angolo. Nel finale l’arbitro chiama 6’ di recupero, i padroni di casa provano ad uscire la testa e a buttarsi in avanti ma la difesa ospite è pronta e sventa ogni pericolo fino al fischio finale.

Il 9 Giugno la gara di ritorno a Modica per chiudere la qualificazione contro una formazione che fin qui aveva una media di 3,13 gol a partita e che in casa non aveva mai chiuso un match senza subire gol. Una gara sontuosa da parte dei rossoblu che saranno chiamati a replicare al “Vincenzo Barone”.

“Abbiamo fatto una prestazione sontuosa tra gol, legni e grandi occasioni – dichiara mister Settineri – Sono orgogliosissimo di questi ragazzi, per la loro determinazione e perseveranza. Abbiamo trovato un avversario che ha idee di gioco e sa metterle in campo, quindi la vittoria ha un valore in più. Abbiamo meritato la vittoria, ora dobbiamo resecare e prepararci per domenica, goderci il viaggio di ritorno e tornare a programmare la prossima partita. C’è tanto rammarico per i legni che abbiamo colpito perchè potevamo archiviare la qualificazione ma adesso avremo uno stimolo in più per dimostrare chi siamo davanti ai nostri tifosi, che ringrazio per essere venuti fin qui numerosi, non tutte le società possono annoverare un gruppo di tifosi così. Dobbiamo godere dei risultati perchè se lo meritano tutti dalla società ai ragazzi fino a tutto lo staff”.

