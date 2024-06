Monterosso Almo. Incontro con tutte le categorie imprenditoriali per domani

Domani sera, alle 19, nei locali del Centro Giovanile , in piazza San Giovanni , si terrà un incontro con tutte le imprese, gli artigiani, i commercianti e le altre categorie economiche e sociali del territorio. Si parlerà di finanziamenti alle imprese, ma anche di sviluppo delle della comunità e di quanto i cittadini , insieme alla politica, possono fare per prevenirne lo spopolamento. Si parlerà anche di politica fatta con e per i cittadini e per il bene di tutti. Saranno presenti l’onorevole Ignazio Abbate e la dottoressa Annamaria Aiello segretaria provinciale per la provincia di Ragusa, della nuova DC.

Salva