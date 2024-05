Trasporto pubblico a Modica, da luglio sarà gestito dalla Sais

Il trasporto pubblico urbano (TPL) a Modica passerà dal 1° luglio dall’Ast alla Sais, con un affidamento diretto che durerà 24 mesi e avrà un costo per il Comune 1.528.547,13 euro. La Sais, dovrà garantire il servizio per le linee già esistenti, oltre alla linea estiva per Marina di Modica e Maganuco. Saranno introdotte, inoltre, delle tariffe incentivanti attraverso il rilascio all’utenza di abbonamenti a costo ridotto.

