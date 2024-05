Investì un carabiniere a Scoglitti. Condannato ragusano

Un ragusano di 45 anni è stato condannato dal giudice monocratico di Tribunale di Ragusa a 400 euro di multa per lesioni personali nei confronti di un maresciallo dei carabinieri. Nel corso di un controllo a Scoglitti, nel gennaio 2017, l’uomo, difeso dall’avvocato Giorgio Terranova, si era rifiutato, alla richiesta, secondo l’accusa, di esibire i documenti di guida. In risposta, al militare che gli avrebbe chiesto se deteneva sostanze stupefacenti, si sarebbe chiuso in macchina e all’invito di seguire la pattuglia in caserma avrebbe investito il sottufficiale trascinandolo sul cofano della macchina per una ventina di metri, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Oltre a questo avrebbe presentato una denuncia, il giorno successivo, sostenendo che il militare gli aveva messo le mani addosso strattonandolo. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna dell’uomo a tre anni di reclusione. Il giudice ha condannato l’uomo solo per il reato di lesioni (esclusa l’aggravante e concesse le attenuanti generiche) e infliggendo una multa di 400 euro e la rifusione delle spese della parte civile, rappresentata dall’avvocato Giovanni Mangione, rimandando il risarcimento in sede civile. Complessivamente l’imputato era accusato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e calunnia.

