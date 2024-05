Monterosso Almo. Arrivano le e-killer contro l’abbandono rifiuti 

L’Unione dei Comuni “Ibleide” , della quale fanno parte i Comuni di Buccheri, Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Monterosso Almo, ha acquistato le telecamere e-killer, che saranno date in dotazione alla Polizia Locale, per contrastare i fenomeni di abbandono dei rifiuti o di micro discariche.

Un impegno che il CD dell’Unione dei Comuni, composto dai Sindaci Caiazzo, Cutello, Giaquinta e Pagano, aveva assunto con i Consiglieri dell’Unione stessa e che adesso si materializza. Un grosso riconoscimento a tutti i Consiglieri dell’Unione che in rappresentanza dei cittadini hanno votato per l’adozione del provvedimento.

Dopo la necessaria formazione del personale della Polizia Locale, le telecamere saranno posizionate secondo il sistema “random”, così da non dare punti di riferimento certi ed “incastrare” con precisione chirurgica ed una volta per tutte gli “sporcaccioni”.

