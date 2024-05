Perde la vita un 38enne in un incidente con la moto

PATTI: Ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto sulla statale 113, lungo la tratta Tindari-Patti, Massimo De Luca, mentre era in sella alla sua moto di grossa cilindrata, si è scontrato frontalmente con un’auto che procedeva in direzione opposta. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Barone Romeo di Patti, dove i sanitari lo hanno prima stabilizzato, per poi disporne il trasferimento in elisoccorso al Policlinico di Messina. Le condizioni del centauro si sono nel frattempo aggravate, infatti, è morto poco prima del decollo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Patti, per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. La notizia dell’incidente mortale ha sconvolto l’intera comunità messinese. Massimo Di Luca, personal trainer di professione, era infatti, molto conosciuto in città.

