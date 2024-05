Deteneva illegalmente armi. Due anni a un giarratanese

Il Tribunale di Ragusa ha condannato un 62enne incensurato di Giarratana a due anni di carcere, pena sospesa, l’uomo deteneva illegalmente armi e munizioni. Il pm aveva chiesto la condanna a due anni e sei mesi e 2000 euro di multa perché le armi erano clandestine e funzionanti. La difesa aveva chiesto l’assoluzione e in subordine la condanna ai minimi della pena prevista dalla legge. Il tribunale ha ordinando la restituzione di due carabine e la confisca di altre armi. I fatti risalgono al maggio del 2020 quando i carabinieri erano intervenuti nella cittadina iblea per una lite tra marito e moglie. Avendo riscontrato che gli animi erano molto agitati, i militari dell’Arma effettuarono una accurata perquisizione dell’abitazione e fu rinvenuta una pistola a salve. In un’altra casa dell’uomo, inoltre, furono rinvenute altre tre armi, tra cui due carabine antiche.

