Vittoria. Polizia locale all’osso, Pelligra: “Il Comune si dia una mossa”

“Dispiace dire l’avevamo detto, ma purtroppo è così. La mancanza di qualsiasi punto di riferimento tra gli organici della polizia locale, ridotti ormai all’osso, determina situazioni pesanti per quanto concerne la gestione della sicurezza a livello urbano. Tutto questo nell’indifferenza di un’amministrazione comunale che, seppur più volte sollecitata dal sottoscritto, ha, ad oggi, dopo due anni e mezzo di mandato, attivato solo la procedura concorsuale per l’assunzione di appena cinque vigili urbani”. E’ quanto evidenzia il consigliere comunale di Vittoria di Forza Italia, Biagio Pelligra, a proposito delle difficoltà riguardanti la gestione dei servizi di polizia municipale così come, tra l’altro, denunciato proprio di recente, con una nota inviata agli organismi di vertice dell’ente di palazzo Iacono, dal sindacato di categoria Ugl. “Quello che andavamo temendo – sottolinea Pelligra – si è purtroppo avverato come sottolinea con lucidità il sindacato in questione in una nota molto corposa in cui descrive tutte le difficoltà a cui il corpo sta andando incontro a causa di queste carenze d’organico e di mezzi. Un problema molto serio che deve essere affrontato al più presto, senza frapporre ulteriore tempo in mezzo. Invitiamo l’Amministrazione comunale ad assumere una rapida decisione perché ogni giorno che passa vede aggravare questa complessa situazione. Non si può fare più finta di niente e speriamo che il sindaco Aiello, piuttosto che lasciarsi andare a improbabili anatemi contro questo o contro quell’avversario politico, attivi ciò che si rende necessario per dare una soluzione a questa complessa questione i cui riverberi si ripercuotono sulla comunità cittadina anche dal punto di vista della sicurezza delle attività economiche oltre che sul piano sociale. Siamo sinceramente preoccupati per la piega presa dalla vicenda”.

