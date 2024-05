Giochi matematici. La “Vann’Antò” di Ragusa alle finali nazionali di Milano e Palermo

Due brillanti alunni dell’Istituto Comprensivo “Vann’Antò” di Ragusa, Alessandro Cassarino e Giuseppe Iacono, si sono qualificati per la Finale Nazionale dei prestigiosi Campionati Internazionali di Matematica, che si è svolta lo scorso 25 maggio presso l’Università Bocconi a Milano.

Un altro campione di matematica, il bravissimo Lorenzo Firrincieli ha, invece. partecipato il 19 Maggio alla Finale Nazionale della quattordicesima edizione dei Giochi matematici del Mediterraneo, altra gara a cui l’istituto Vann’Antò partecipa ogni anno, sempre con successo, grazie alla disponibilità del Dirigente, dei docenti, ma soprattutto grazie alla competenze degli alunni nell’ambito della disciplina.

I “ Giochi Matematici” sono competizioni matematiche in cui occorre la capacità di ragionare, un pizzico di fantasia e quell’intuizione che fa capire che un problema apparentemente difficile è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere; occorre soprattutto tanta voglia di giocare e di confrontarsi con sè stessi e i compagni.

Un ringraziamento particolare al Dirigente Scolastico, Teresa Giunta, che ha permesso agli alunni di vivere questa esperienza di crescita umana e culturale, alle docenti di matematica che hanno coinvolto e guidato i ragazzi nella partecipazione alle gare, Elisa Sittinieri, docente referente per i giochi matematici, che si è occupata dell’organizzazione per la partecipazione della scuola alle varie fasi delle gare e che ha accompagnato i ragazzi nella trasferta a Milano.

