In segno di cordoglio per la morte del dipendente comunale Pino La Guardia, investito da un’auto mentre era in bici, il Comune di Scicli, in accordo con la chiesa locale e l’associazione organizzatrice della sacra rappresentazione della Madonna delle Milizie, ha deciso di annullare i due momenti previsti dedicati ai fuochi di artificio per sabato 25 maggio.

