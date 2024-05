Paternò: Un uomo di 64 anni di Paternò, per cause ancora da accertare, mentre era alla guida della sua auto, ha perso il controllo andando a sbattere con violenza sul guard – rial che costeggia la SP 102/I. A causa del violento impatto, l’uomo è stato sbalzato fuori dall’auto finendo sul selciato privo di vita. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo e i carabinieri di Paternò per i rilievi del caso.

Salva