Bilancio positivo per il Ragusa Volley che chiude la stagione con una festa

Si è svolta giovedì scorso a Ragusa, la serata di chiusura della stagione sportiva della squadra del RAGUSA VOLLEY che ha militato nel campionato di serie D femminile.

E’ stato un evento emozionante, caratterizzato da un’atmosfera di festa e celebrazione. Durante la cerimonia, presenti tutti i componenti della società e dello staff, sono stati consegnati gli attestati di merito corredati da frasi motivazionali dedicate dal coach Ennio Cutrona ad ogni atleta. Un riconoscimento per le loro prestazioni, l’impegno costante e il duro lavoro svolto durante l’anno.

Nel corso dell’incontro il coach ha esposto il bilancio estremamente positivo dell’anno agonistico appena concluso :”Alla prima esperienza con un campionato regionale – ha detto – la squadra a me affidata si è ottimamente distinta per serietà, impegno e anche per la qualità del gioco espresso. Trattandosi di una squadra composta praticamente da Under 18, il risultato di una salvezza raggiunta con tranquillità appare più che in linea con gli obiettivi societari. La scelta di non ricorrere a nessuna atleta professionista si è rivelata vincente e ci ha permesso di mettere in luce alcune giovani promesse, frutto del grande lavoro svolto nel settore giovanile da Paola Messina, fondatrice e vera anima di questa società, che ringrazio per la collaborazione e la fiducia accordatami. Cercheremo di fare sempre meglio”.

Un momento significativo della serata è stato dedicato ai ringraziamenti alle famiglie, il cui sostegno è stato importantissimo nel corso dell’intera stagione. Il coach e i dirigenti hanno espresso gratitudine per la pazienza, la dedizione e l’incoraggiamento costante offerti dai genitori e dai familiari, riconoscendo il loro ruolo cruciale nel percorso sportivo e umano delle ragazze.

Inoltre è stato riservato un ringraziamento speciale agli sponsor, con la consegna di attestati di merito, la cui generosità ha reso possibile l’organizzazione della stagione e ha contribuito a fornire le risorse necessarie per allenamenti, attrezzature e competizioni.

Il presidente Andrea Pugliese ha colto l’occasione per esprimere gratitudine per il lavoro svolto dal coach Ennio Cutrona, dal suo vice Paola Messina e da tutto lo staff, per la dedizione e l’impegno mostrati nel corso dell’anno sportivo appena trascorso. La serata si è conclusa con un momento di convivialità, dove tutti i presenti hanno potuto socializzare, scattare foto ricordo e condividere storie ed esperienze della stagione appena conclusa. La cerimonia ha rafforzato il senso di comunità e ha lasciato tutti con un rinnovato entusiasmo per le sfide future.