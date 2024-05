La RevolutionBike Academy  Modica, un successo oltre le previsioni

Mentre fervono i lavori per rimettere in piedi l’XCO Città di Modica cyclo che verrà recuperato il prossimo 16 giugno, il Revolution Bike tira le somme della sua attività giovanile, in particolare della Revolutionbike Academy, aperta nel 2021. Sono stati mesi intensi e di grande impegno ma anche divertimento per la quarantina di ragazzi e bambini che hanno preso parte alle sue attività nel corso dei mesi più freddi.

La RevolutionBike Academy di Modica nei prossimi mesi riceverà un importante riconoscimento, venendo inserita tra le scuole di ciclismo regolarmente contemplate come proprie dalla Fci. Questo certifica il valore dell’iniziativa del sodalizio ragusano, che non pensa solamente all’attività di vertice e all’organizzazione di grandi eventi, ma programma anche il futuro della mountain bike in zona. Grazie anche, è doveroso sottolinearlo, al Comune di Modica, in particolare al Sindaco Maria Monisteri con il suo staff, all’Assessorato allo Sport e all’On.Ignazio Abate che hanno supportato il team nella realizzazione del Revo Park destinandovi una parte del suolo pubblico.

L’attività dei giovanissimi si è svolta al Revo Park di Via Sulsenti dove hanno potuto avviarsi e progredire di settimana in settimana nella guida della bici, preparandosi (per chi lo vorrà) all’attività agonistica e comunque divertendosi ad ogni singola lezione. E’ già in programma la ripresa dell’attività nel prossimo settembre e sono in fase di progettazione particolari pacchetti d’iscrizione a prezzi decisamente competitivi. Chi vorrà fare anche una semplice prova, senza alcun impegno economico, dovrà solo prenotare al numero 3494214555.

Per informazioni: Asd Revolution Bike, https://www.revolutionbikemodica.it/

