Una Mobilitazione per dire “No Ponte a Messina”

Si è svolta in questi giorni a Messina una mobilitazione sul tema riguardante il ponte sullo Stretto, “No Ponte’ a Messina. Ad essere attaccato il Ministro Salvini, per i “14 miliardi di euro di soldi pubblici che verrebbero gestiti come una questione privata con l’appoggio del premier Meloni. “C’è una domanda che si sono chiesti i numerosi manifestanti, e che è stata rivolta ripetutamente al Governo e all’Ad della società Stretto di Messina, quale sarà l’organismo tecnico dello Stato che validerà il progetto del ponte? Anche se da quanto pare, questo parere, obbligatorio per legge è già stato dato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ma risalirebbe al 10 ottobre 1997, ovvero 27 anni fa.

