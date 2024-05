Disperso un ragusano di 65 anni. Ricerche tra Chiaramonte e Monterosso

Un 65 enne ragusano, Carmelo Baglieri, risulta disperso da lunedì sera nelle campagne tra Chiaramonte e Monterosso. La denuncia è stata presentata dalla moglie ed è servita per avviare le ricerche, coordinate dalla Prefettura, con l’impiego di squadre a terra e unità cinofili dei vigili del fuoco di droni, un elicottero, personale Tar esterno nella geolocalizzazione delle aree.

L’area di ricerca è stata definita in considerazione del ritrovamento a cura della polizia di Stato lungo la strada per Monterosso. La prefettura ha disposto a supporto delle squadre dei vigili del fuoco l’invio di squadre a terra di protezione civile e unità cinofili di protezione civile. Si è in attesa del supporto della forestale considerato che le aree di ricerca interessano aree boscate. Il coordinamento avviene in prossimità della chiesetta di Maria SS. delle Grazie in prossimità del vecchio hotel “La pineta” dall’unità di comando locale dei Vigili del fuoco dove sono intervenuti i carabinieri di Chiaramonte.

