Cioccolato di Modica a Malta per Virtu Ferries

Il Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica IGP presente a Malta con l’azienda Tipico Barocco al grande evento “La Sicilia di Virtu Ferries”, un Open Day organizzato dalla compagnia navale Virtu Ferries, in collaborazione con la Camera di Commercio Italo Maltese, che si è svolto giorno 19 maggio al Porto di La Valletta – Malta, presso il terminal della Compagnia.

Al Consorzio è stato riservato un grande spazio espositivo all’interno del terminal che è stato presa d’assalto da migliaia di visitatori che hanno potuto così non solo degustare il primo e unico cioccolato IGP in Europa, ma hanno avuto l’opportunità di conoscerne la tecnica di produzione, la storia settecentesca potendo anche ritirare materiale informativo .

Lo stand espositivo di Tipico Barocco è stato gestito da Martina Cicero e Nicholas Civolani che hanno distribuito migliaia di degustazioni di cioccolato di Modica IGP di 26 gusti diversi, rispondendo altresì con competenza a tutte le innumerevoli domande poste dal variegato pubblico che dalle 10 di mattina alle 18 del pomeriggio ha preso d’assalto l’area terminal della Virtu Ferries.

L’evento ha registrato la presenza di rappresentanti istituzionali, fra i quali l’Ambasciatore d’Italia a Malta S.E. Fabrizio Romano.

Il Consorzio ringrazia, infine, la compagnia di navigazione Virtu Ferries e in particolare l’Amministratore Delegato Henri Saliba per avere invitato il Cioccolato di Modica IGP all’evento, auspicando per il prossimo futuro una intensa collaborazione per la promozione della destinazione turistica di Modica – Museo del Cioccolato di Modica IGP.

