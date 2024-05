Maestra di 64 anni travolta e uccisa da un furgone

Campobello di Mazara: Grave incidente a Campobello di Mazara, una donna, maestra della scuola elementare è deceduta all’ospedale di Castelvetrano, investita e uccisa da un furgone condotto da un anziano. Dopo l’impatto le condizioni della donna sono subito apparse gravissime e la maestra dopo essere stata trasportata all’ospedale è deceduta. La maestra era molto conosciuta e stimata in città, per il suo modo d’essere, solare e disponibile con tutti. Sul posto l’ambulanza del 118 e i carabinieri per le indagini del caso.

