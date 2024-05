Un’aula consiliare gremita come nelle grandi occasioni ha fatto da degna cornice alla cerimonia di premiazione del primo concorso letterario “cuore di mamma” riservato alle scuole primarie e secondarie della città di Modica. Il premio letterario è stato istituito in memoria della signora Bianca Giunta ed è stato promosso dalla famiglia Scarso. Il sindaco, l’assessore alle politiche educative e la presidente del Consiglio Comunale, hanno immediatamente accolto il progetto contribuendo fattivamente e con grande entusiasmo alla realizzazione pratica dello stesso e fungendo da prezioso ed indispensabile collante con tutte le scuole della città. Il tema di quest’anno era: “gli abbracci della mamma” ed è stato di grandissima ispirazione per tutti gli alunni che numerosi hanno partecipato al premio, considerata la altissima qualità degli elaborati che ha dato serio filo da torcere alla qualificata giuria che ha esaminato i lavori dei ragazzi. Ne facevano parte la professoressa Lucia Trombadore, l’illustratrice Rosa Cerruto, la giornalista Giada Drocker, l’attrice Simona Celi. Ecco i vincitori di questa prima edizione:

1° Caruso Matilde Maria – ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SANTA MARTA – CIACERI” – Classe IV E

2° Costanza Rosa – ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIACOMO ALBO – GIOVANNI XXIII” – Classe V B

3° Lucifora Cristina – SCUOLA PARITARIA “REGINA MARGHERITA” – Classe IV

Menzione speciale – Frasca Polara Maria – ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SANTA MARTA-CIACERI” Classe IVF

Secondaria

1° Cascone Alice – ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARLO AMORE” – I A

2° Arena Benedetta – I B – ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARLO AMORE” – I B

3° Fratantonio Gloria – ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARLO AMORE”- II H

Menzione speciale – Ennaouari Meriem – ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SANTA MARTA – CIACERI” – Classe II D

I premi messi in palio sono consistiti in buono di 250 euro per il primo posto, di 150 per il secondo e di 100 per il terzo posto. La metà della somma corrispondente è stata devoluta in libri che potranno liberamente essere scelti dal vincitore. Ad ogni classe cui appartiene invece il vincitore del concorso, è stata assegnata una somma di 100 euro ciascuna da spendere in materiale didattico secondo le indicazioni del dirigente scolastico. Grande soddisfazione per la grande e qualificata partecipazione degli alunni modicani alla prima edizione del premio, è stata espressa dal Sindaco, dal suo assessore e dalla presidente del Consiglio.

La famiglia Scarso ha ringraziato tutti coloro che sono stati parte attiva in questo bel progetto dando già appuntamento per la prossima edizione. ‎

