Inaugurata la sede di Forza Italia a Vittoria, Pelligra: “Un nuovo inizio”

Un nuovo percorso ha preso il via con l’obiettivo di determinare riscontri sempre più importanti per la collettività vittoriese. Lo dice il consigliere comunale Biagio Pelligra che ha inaugurato insieme al segretario cittadino Andrea La Rosa la nuova sede della segreteria cittadina di Forza Italia in via Garibaldi 101 a Vittoria. “Un bel momento di confronto alla presenza di numerosi amici e sostenitori – dice Pelligra – e che ha visto la presenza dell’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, e del segretario provinciale Giancarlo Cugnata. Abbiamo avuto modo di riscontrare grande entusiasmo, grande passione oltre a una consistente partecipazione. Tutto questo ci spinge a guardare con notevole ottimismo al futuro della nostra comunità politica. Ecco perché ringraziamo in profondità chi è intervenuto e coloro i quali, pur impossibilitati a essere presenti, ma con il cuore vicini a noi, hanno dimostrato affetto e adesione al progetto. Tutto ciò che stiamo realizzando insieme ci fornisce, davvero, una spinta fondamentale. Siamo già al lavoro per rafforzare il presente e costruire il futuro”. Nei prossimi giorni sarà convocata la costituente del nuovo direttivo che presenterà le linee programmatiche alla città. Al contempo, saranno ufficializzati i responsabili dei vari settori tematici. Per Forza Italia a Vittoria è un nuovo ed entusiasmante inizio.

