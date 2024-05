Settimana “Erasmus” presso l’istituto Archimede di Modica

SETTIMANA ERASMUS ALL’ARCHIMEDE

Nella settimana dal 6 al 10 maggio l’Istituto “Archimede” di Modica ha ospitato studenti e docenti turchi e polacchi, nell’ambito del progetto Erasmus+ “Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen – stop cyber bullying”.

Dopo le due mobilità in Turchia e in Polonia, è stata la scuola modicana ad accogliere i partecipanti stranieri. Gli studenti hanno approfondito il tema del cyberbullismo attraverso l’intervista al referente d’Istituto e il confronto con una psicologa; sono state condivise testimonianze reali, risolte rapidamente ed efficacemente con gli strumenti a disposizione delle istituzioni, permettendo ai ragazzi di prendere coscienza del fatto di non essere soli di fronte a problematiche così delicate. Sono stati organizzati anche dei workshop a tema, durante i quali gli studenti, suddivisi in gruppi internazionali, hanno sviluppato storie e recitato giochi di ruolo.

Accanto alle attività specifiche del progetto, gli ospiti internazionali hanno potuto conoscere il sistema scolastico italiano partecipando alle lezioni e visitando le classi, dove sono stati accolti calorosamente dai docenti italiani. Un momento particolarmente coinvolgente è stato l’edizione speciale in lingua inglese del progetto “Dibattiamo”, per il quale gli studenti dell’Archimede si sono distinti a livello nazionale. La tesi del dibattito “per contrastare il cyberbullismo i genitori devono controllare lo smartphone dei figli” ha visto le due squadre contrapposte argomentare vivacemente pro e contro una questione che li riguarda molto da vicino.

Accanto ai momenti più impegnati, gli studenti hanno vissuto momenti di svago e di leggerezza, come i giochi rompighiaccio, il pomeriggio al mare, e le visite guidate di Modica e di Siracusa, alla scoperta delle meraviglie architettoniche e gastronomiche tipiche del territorio.

Il gruppo è stato accolto presso l’Aula consiliare, omaggiando tutti gli ospiti con una barretta di cioccolato donata dal Consorzio Tutela Cioccolato di Modica, la cui confezione è stata creata appositamente per i progetti Erasmus dell’Archimede.

L’impegno congiunto di tante persone e l’ottimo lavoro di squadra complessivo ha permesso il successo della mobilità. Se a ciò si aggiunge la collaborazione preziosa e l’entusiasmo degli studenti, la settimana Erasmus all’Archimede di Modica sarà ricordata come un’esperienza didattica eccezionale e unica nella vita, con emozioni che verranno conservate tra i ricordi più belli della scuola.

