Ragusa. Indicazioni per la “Parità di genere nel linguaggio amministrativo”

Illustrate questa mattina presso il Libero Consorzio di Ragusa le indicazioni operative per la “Parità di genere nel linguaggio amministrativo”, a cura del segretario generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Giampiero Bella.

“Un idioma sinceramente inclusivo e rispettoso dell’universo femminile dà un concreto contributo a questa sfida, ancora aperta. Si tratta quindi di un vademecum da consultare sul modo più opportuno di scrivere o di revisionare un testo in un’ottica di parità di genere”, spiega il segretario generale. “Dobbiamo inoltre cercare di disinnescare alcune scelte lessicali che, anche in maniera inconsapevole, non fanno altro che confermare la disparità tra uomo e donna. Il linguaggio utilizzato dall’ente pubblico, oltre ad assicurare la massima chiarezza negli atti amministrativi, può inoltre essere preso a riferimento in questo processo di miglioramento sociale”, ha aggiunto il segretario Giampiero Bella.

Salva