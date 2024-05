Lavori di impermeabilizzazione nei solai di alcune scuole comisane

Affidati i lavori di impermeabilizzazione dei solai in alcune scuole di Comiso e Pedalino. A comunicarlo, l’assessore ai servizi tecnici e tecnologici, Giovanni Assenza.

“Per un importo complessivo di quasi 120 mila euro, – spiega Assenza – sono stati affidati i lavori di impermeabilizzazione nella scuola elementare Mazzini di Pedalino e dell’infanzia Goretti, sempre a Pedalino. Per Comiso invece, i lavori sono previsti alla scuola elementare Saliceto, alla media Verga e per la sola palestra della scuola media Pirandello, poichè i lavori di rifacimento in situ della restante parte dell’edificio dovrebbero essere consegnati entro il 2024. Gli interventi -ancora Assenza – prevedono la fornitura e posa in opera della guaina bituminosa con ardesia, per una superficie totale di circa 4.000 metri quadrati, in modo da eliminare l’atavico problema delle infiltrazioni di acqua piovana nei solai. Ringrazio gli uffici tecnici competenti che, nonostante i numerosi problemi che si presentano quotidianamente, sono riusciti a programmare in tempi celeri tali lavori. In particolare il RUP, l’ing. Saddemi e il direttore dei lavori, il geom. Giancarlo Tummino”.

Salva