Catania. Domenico Pisana presenta “Terra mia” di Cinzia Sciuto

Mercoledì 15 maggio a Catania, organizzato dalla locale Sezione della FIDAPA, sarà presentato, alle ore 17.30 presso l’Hotel Nettuno, il libro di poesie in lingua siciliana “Terra mia” , di Cinzia Sciuto, nell’ambito del Tema nazionale “La cultura del rispetto, delle regole, della dignità della persona, condizione indispensabile per una sana convivenza ed una società migliore”.

Sarà Domenico Pisana, Presidente del Caffè Letterario Quasimodo, ad illustrare il libro di Cinzia Sciuto, che è una poetessa già inserita nel saggio del poeta e scrittore modicano dal titolo “Pianeta donna, poetesse italiane del 2000”, presentato lo scorso anno, per iniziativa della Società Dante Alghieri e della Fidapa di Catania, presso il Coro di Notte della Facoltà di Lettere dell’Università di Catania. Cinzia Sciuto è una figura poliedrica che intreccia poesia, musica e canto, tre manifestazioni dell’arte che costituiscono, certamente, le linee di movimento del logos poetante dell’autrice, che ama la Sicilia e la interpreta nelle sue tradizioni, nella sua cultura, nella sua arte e in tutte quelle articolazioni artistico-letterarie che spesso l’hanno vista partecipare ad importanti presentazioni di libri di autori illustri, tra i quali Matteo Collura, Emanuele Macaluso, Antonio Ingroia, Giuseppe Cantavenere, biografo di Rosa Balistreri.

