Messaggio di Lautaro ad uno sfortunato ragazzo pozzallese

Le belle storie che toccano il cuore. Il bomber dell’Inter, Lautaro Martinez, ha avuto un gradito pensiero nei confronti del quindicenne pozzallese, Dennis Zafarana, scomparso prematuramente qualche giorno fa, alla giovane età di soli 15 anni.

La mamma Stefania e il papà Vincenzo, prima del decesso, avevano lanciato un appello proprio al bomber dell’Inter affinché inviasse un videomessaggio a Dennis. Partito da Pozzallo, diffondendosi in via virale attraverso i social, la società calcistica di Milano ha preso atto dell’amore del giovane ragazzo nei confronti della squadra a strisce nero-azzurre.

Nel corso dell’ultima partita dell’Inter, “El toro” Lautaro ha voluto rendere omaggio al ragazzo pozzallese, sfoggiando una maglietta che riconduceva proprio al quindicenne scomparso. “Ciao Dennis, per sempre con noi” era la scritta che campeggiava sulla maglietta del giocatore dell’Inter, a fine partita. L’omaggio di un campione che si è rivelato tale non solo per essere un attaccante spietato sotto rete ma anche una persona dal cuore grandissimo. ‎

