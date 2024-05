Unitre Modica. Giovedì incontro sull’intelligenza artificiale

“Intelligenza artificiale, problemi ed opportunità”, questo il tema dell’incontro che, organizzato dalla locale sede dell’Unitre, dal Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale e dall’Associazione Italiana Maestri Cattolici, si terrà a Modica, presso la sala conferenze della Fondazione Grimaldi alle ore 18,30 di giovedì 9 maggio. Come è ben noto a tutti sull’argomento, di grande attualità, si registra tantissima attenzione e cresce, giorno dopo giorno, l’interesse a saperne di più guardando al futuro. Un argomento, tanto dibattuto tra scienziati e filosofi, divenuto oggetto di valutazioni e di posizionamenti di vario genere ma che alla fine viene inquadrato, nonostante le immancabili riserve, come una opportunità da sfruttare ad integrazione della intelligenza umana e non in sua sostituzione. Franco Portelli sarà il relatore sul tema dell’incontro che sarà introdotto dal presidente dell’Unitre di Modica, Enzo Cavallo, presentato dal presidente del Meic Giorgio Polara e moderato dal sac. Antonio Sparacino.

