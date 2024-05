Nominati i due segretari iblei di Forza Italia Giovani

Il segretario Regionale di Forza Italia Giovani Sicilia, Antonio Montemagno, su proposta del segretario provinciale di FI Giovani Ragusa, Vincenzo Melfi, ha nominato i nuovi segretari comunali in due comuni della provincia Iblea: Alberto Distefano a Ragusa e Davide Floridia a Pozzallo.

“Sono certo che Alberto e Davide saranno in grado di incarnare i valori e lo spirito di Forza Italia.- afferma il Segretario Provinciale di Forza Italia Giovani Ragusa, Vincenzo Melfi .

Avendo un ruolo centrale nello sviluppo del nostro Partito in tutto il territorio Ibleo, coinvolgendo sempre più giovani, che con grande impegno sono desiderosi di mettersi al servizio della collettività.”

“Colgo l’occasione per fare gli auguri di buon lavoro ad Alberto e Davide. – dichiara il Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Sicilia, Antonio Montemagno.

Da un anno a questa parte abbiamo messo in campo una riorganizzazione in tutta la Sicilia del movimento giovanile di Forza Italia.

Oggi Forza Italia rappresenta il partito del buon governo e della moderazione, elementi che ci rendono sempre più attrattivi.”

