Incendio a Castellammare del Golfo: arrivano i canadair

Un grosso incendio si è sviluppato su Monte Inici a Castellammare del Golfo. Sul posto sono intervenute le guardie forestali e i vigili del fuoco di Alcamo e Trapani per cercare di arginare l’incendio, anche se si è reso necessario l’intervento dei Canadair. Poco prima aveva tentato l’intervento un elicottero, ma il forte vento ha alimentato le fiamme che si sono propagate nella parte impervia della montagna dove possono intervenire solo i Canadair per spegnere le fiamme. Purtroppo, l’incendio ha già mandato in fumo buona parte della macchia mediterranea.

