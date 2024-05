Nascondeva hashish tra aglio e cipolla. Arrestato

Nascondeva nel bagagliaio della propria autovettura, in mezzo ad un cospicuo quantitativo di cipolle e aglio, 10 panetti di hashish, in confezioni sottovuoto, per oltre un chilogrammo. È accaduto a Mistretta nel messinese. A fare la scoperta i carabinieri che durante un controllo hanno notato qualcosa di strano negli atteggiamenti dell’uomo, gli hanno fatto aprire il cofano, notando che all’interno dello stesso era ben nascosta della merce ai fini dello spaccio. L’uomo, un venditore ambulante palermitano di 41anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

