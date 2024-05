Basket. Per la Passalacqua Ragusa la decisiva Gara2 semifinale scudetto

E’ partita da dentro o fuori per la Passalacqua Ragusa di basket, che domani sera alle 21,00 al Palaminardi, davanti alle telecamere di RaiSport si gioca la decisiva Gara2 semifinale scudetto con il Famila Schio. Serie che vede avanti le scledensi che si sono imposte agevolmente in casa. Per allungare la serie e giocarsi la bella, le ragazze di caoch Lino Lardo hanno dunque solo la vittoria come risultato utile. Diversamente per Schio sarà finale scudetto. Le brutte notizie, purtroppo, non mancano anche in questo caso, dal momento che non sarà della partita Laura Juskaite, che a seguito di una botta di gioco rimediata in Gara1, ha riportato la frattura della mano. Ma così come sottolineato dallo stesso tecnico biancoverde questa squadra ha già dimostrato di potere sopperire alle assenze.

“Come da previsione Schio ha imposto la sua esperienza, la sua potenza fisica e il fatto di avere avuto la possibilità di riposare più di noi. Gara1 è stata caratterizzata proprio da una differenza di prestanza atletica e di energia diversa dalla nostra. Per giocarcela con loro dobbiamo per forza alzare l’intensità difensiva ed essere attenti a tutte le situazioni, supportando meglio la loro difesa aggressiva. Affrontiamo quindi gara2 con grande rispetto ma vogliamo dare una gioia ai nostri tifosi e anche a noi stessi. Purtroppo la sfortuna non ci lascia perché abbiamo recuperato Spreafico ma abbiamo perso Juskaite per una frattura alla mano a seguito di una botta di gioco. Ma abbiamo dimostrato di sapere reagire alle avversità e siamo pronti per fare una grande partita”. Palla a due alle 21,00, prevendite ancora attive oggi pomeriggio e domani mattina, quindi botteghino aperto un’ora prima della partita.

Salva