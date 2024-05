Incidente sul lavoro a Donnalucata: operaio precipita da ponteggio

Incidente sul lavoro a Donnalucata, frazione sciclitana. Vittima un carpentiere 49enne di Scicli. L’uomo stava eseguendo a interventi di ristrutturazione per conto di una ditta in un edificio di Via Sanremo quando, per cause ancora da accertare, è precipitato dal ponteggio sul quale si trovava. Nella caduta sarebbe rimasto infilzato da una trave di ferro. Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito, ma viste le sue condizioni è stato immediatamente richiesto l’arrivo dell’elisoccorso. Il mezzo è atterrato pochi minuti dopo nel piazzale vicino al mercato ortofrutticolo di Contrada Spinello, e poi ha trasferito il malcapitato, in codice rosso, al Trauma Center dell’ospedale “Cannizzaro” di Catania. Nel frattempo, sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri, i funzionari dello Spresal dell’Asp di Ragusa e gli agenti della polizia municipale. Sono in corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, bisognerà anche accertare la presenza o meno di tutti i dispositivi di sicurezza. L’uomo sarebbe il titolare di una ditta edile che stava effettuando lavori di ristrutturazione.

