Vittoria si prepara per la Jazz Run

Il Grand Prix di corsa su strada siciliano fa tappa domenica a Vittoria per la settima edizione della Jazz Run, nuovo evento della ricca agenda dell’Asd No al Doping. La gara è una 10 km inserita anche nel calendario nazionale Fidal e porterà sulle strade della città ragusana il meglio del podismo dell’Isola, a cominciare da Angelo Mandarà (Atl.Padua) vincitore meno di un mese fa della tappa ragusana del Vivicittà. Contro di lui Enzo Taranto, portacolori della società organizzatrice ma anche Salvatore Greco e Gianluca Ciarcià della locale Atl.Vittoria e tanti altri in gara per un evento sentitissimo in provincia e non solo.

Merito anche del tracciato a dir poco stellare perché attraversa il salotto buono della città di Vittoria con la sua maestosa Cattedrale, la sua Villa Comunale, Piazza dei Martiri senza dimenticare Piazza del Popolo luogo del raduno, di partenza e arrivo della kermesse sportiva, allestita con il Patrocinio del Comune di Vittoria grazie al suo sindaco On.Francesco Aiello, il neo Assessore allo Sport Fabio Prelati, alla Uisp Territoriale Iblei guidata da Tonino Siciliano.

L’orario di partenza è fissato per le ore 10:00 con la segreteria per ritiro dei numeri di gara posta nel bellissimo Chiostro delle Grazie. Il ritrovo è previsto alle ore 8:00. Sempre presso il Chiostro si terranno le premiazioni a partire dalle ore 12:00. Premiazioni per i primi 3 assoluti e di categoria. Sarà presente la mascotte delle gare podistiche siciliane Marko’s, che farà da animazione per la durata dell’evento. La premiazione sarà curata da Albani Op con i suoi prodotti della natura che delizieranno i vincitori che saliranno sul podio.

Info e iscrizioni su pagina Facebook 7° Jazz Run

