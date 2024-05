Vittoria è sulla strada giusta. Campagna di comunicazione RAEE

L’Ufficio Direzione ed Ambiente del Comune di Vittoria è lieto di annunciare l’avvio della campagna “Vittoria è sulla buona strada”, dedicata al potenziamento e all’ampliamento della Raccolta Raee (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), con particolare focus sugli R4, R5 ed i Toner. A partire dal 6 maggio 2024, la città di Vittoria darà il via a un’iniziativa ambiziosa volta a coinvolgere attivamente tutti gli istituti comprensoriali e la cittadinanza nel corretto smaltimento e riciclo di questi rifiuti, fondamentali per la salvaguardia dell’ambiente. Grazie al contributo finanziario del Consorzio, il Comune ha recentemente acquisito delle apecar itineranti, che renderanno il processo di consegna dei Raee più semplice ed efficace per i cittadini. Inoltre, il servizio è stato potenziato con l’acquisto di un carrellato specifico, collocato nell’isola ecologica del Comune, per garantire un punto fisso di raccolta. Il Sindaco di Vittoria prof. Francesco Aiello e l’assessore all’ecologia Salvatore Avola, esprimendo pieno sostegno all’iniziativa, sottolineano l’importanza di non disperdere nell’ambiente i rifiuti e le apparecchiature elettroniche, invitando i cittadini a contribuire attivamente al riciclo per ridurre la produzione di rifiuti e l’impatto sul territorio. La Campagna di comunicazione è curata da LocoStudio communication di Modica.

