Modica. Al “Quasimodo” la poesia di Giuseppe Macauda

Sarà dedicato a Giuseppe Macauda, membro del Caffè Quasimodo di Modica, il sabato letterario che il circolo culturale modicano terrà il prossimo 11 maggio nell’auditorium del Palazzo della Cultura alle ore 17.30. Si tratta del 15° appuntamento della stagione 2024.

Al centro della serata il libro di poesie “Respiro il tempo”, opera recentemente pubblicata a seguito del risultato del 3° Premio del Concorso Letterario “Citta di Melegnano” 2022 assegnato a Giuseppe Macauda; a presentarlo sarà Domenico Pisana, Presidente del Caffè Quasimodo. L’incontro sarà moderato dal poeta ragusano Giuseppe Modica, membro del gruppo.

Nel corso dell’incontro Rosanna Giannone, Silvana Blandino e Antonella Monaca, componenti del Quasimodo, e Leonardo Sammito, studente dell’ Istituto “G. Verga “ di Modica, leggeranno poesie tratte dal volume, mentre il “Duo Eligius”, composto dal M° Lino Gatto alla chitarra, e dal M° Giuseppe Zisa al sassofono, eseguirà degli intermezzi musicali.

“Nella raccolta “Respiro il tempo”, afferma Domenico Pisana, Macauda opera una scelta ben precisa; egli dà vita ad una poetica che privilegia versi che sembrano pennellate atemporali e fuori dallo spazio, disegnate con una tecnica di scrittura poggiata su canoni di impronta ermetica. La scelta stilistica del verso breve dà poi alle sue parole suggestività e capacità di espressione nella direzione di una piacevole musicalità del verso; e, così, egli riesce a far entrare il lettore in un paesaggio di atmosfere rarefatte e impalpabili. Quel che piace della poesia di Giuseppe Macauda, è la capacità di far incontrare “interiorità e realtà”, di veritare nel mistero della natura e dell’esistenza, di addentrarsi nel “nunc fluens” e nei segreti più nascosti della vita, connotandosi come strumento necessario per conoscere se stessi e offrendo orizzonti di cambiamento ad ogni uomo mentre “respira il proprio tempo”.

Salva