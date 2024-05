Il senatore Salvo Sallemi di Fratelli d’Italia è intervenuto in merito ai ritardi, evidenziati dalle associazioni di categoria, per quanto concerne la lavorazione delle domande per il bonus Asilo Nido .

“Comprendo benissimo l’importanza del bonus asilo nido per le famiglie – dice Sallemi – e per questa ragione ho subito colto le sollecitazioni pervenute dalle associazioni di categoria per vagliare, con gli uffici Inps, lo stato dell’arte. Al momento si sono registrati dei ritardi a causa di un passaggio a un nuovo applicativo informatico che, da qui in avanti, renderà più celere la gestione delle richieste giunta e quindi più celeri i pagamenti. Gli uffici sono già al lavoro per lo smaltimento delle richieste di bonus pervenute e, in tempi brevi, si passerà alla erogazione delle somme agli aventi diritto. Continuerò ad essere vigile consapevole delle esigenze delle famiglie italiane: Fratelli d’Italia ha dimostrato – con misure concrete – di essere loro vicino

