Cimitero di Scicli tra degrado ed abbandono

E’ allarme degrado al cimitero di Scicli. I cittadini continuano a “urlarlo” ormai da mesi, un degrado e uno stato di abbandono del Campo Santo, diventato “vergognoso” per molti sciclitani in visita ai loro defunti. Le tombe a terra sono ricoperte di erbacce, le lapidi invase dalla folta vegetazione, l’incuria e la sporcizia regna in ogni angolo del camposanto. L’indignazione di chi si reca ogni giorno al cimitero ormai è quotidiana: «Un cimitero così non è dignitoso che si presenti a tutti i cittadini di Scicli, che verranno a visitare i propri defunti – dice Guglielmo Scimonello – l’attenzione per la pulizia dovrebbe essere tutto l’anno».

Le immagini che sono arrivate in questi giorni dal Campo Santo di Scicli, oltre a mostrare il quadro desolante in cui si trova il cimitero, hanno testimoniato che gli interventi chiesti a più riprese dai cittadini, non sono stati effettuati. I cittadini continuano a documentare con foto e video l’attuale situazione del cimitero, dove si denota lo stato di abbandono che ormai persiste da tempo.

“E’ una vergogna insopportabile, per chi, ogni giorno, – prosegue Scimonello – si reca al Campo Santo a visitare i propri defunti. Basta entrare per comprendere in quali condizioni è l’intero cimitero. Azioni più regolari – riferisce il portavoce dei cittadini – sia a livello di manutenzione che di cura del verde, pulizia più frequente e attività di disinfestazione, sono le richieste che i frequentatori assidui chiedono all’amministrazione comunale. Occorre restituire dignità al Cimitero comunale. L’Amministrazione comunale – termina Guglielmo Scimonello – accolga il grido d’allarme dei cittadini di Scicli.”

Salva