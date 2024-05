Ragusa. Terza edizione di “Il suono e la furia”

Dal 19 aprile viene emessa la terza edizione di “Il suono e la furia” il programma dedicato alla Cultura nel territorio della Provincia di Ragusa. Un’iniziativa del regista italo-argentino Ruben Ricca che presenta INSICILIATV, ASD Hereusium 2.0 e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Scicli con produzione esecutiva di Lucia Cascone. Ci saranno ospiti interessanti e interessati ad analizzare e diffondere la Cultura del Territorio a 360 gradi. Turismo, spettacolo, politica culturale, stampa e giornalismo, letteratura, musica, produzione di eventi, fotografia, concorsi letterari, cultura e salute mentale, cinema, nulla sembra sfuggire all’interesse di coloro che promuovono questo spazio. L’idea è anche quella di mettere in valore quello che succede e protestare per quello che non succede. La domanda è, perchè la Cultura ha tante difficoltà di crescita nella Provincia di Ragusa?

Partecipano come ospiti Carlo Maria Grassi, Salvatore Parlagreco, Franca Schininà, Maria Rosa Vitale, Giovani Cultrera, Giansalvo Allù, Domenico Pisana, Pippo di Noto, Elisabetta Rizza,

Valentina Licitra, Sebastiano D’angelo, Maurizio Nicastro, Vera Sorrentino, Guglielmo Tasca, Angelo Di Natale, Concetta Bonini e altri.

“Il suono e la furia” può essere visto sul web INSICILIATV.IT

y en YouTube ‘Insiciliatv Il suono e la furia’

Salva