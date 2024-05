Comiso. Attività di orientamento per tecnici sanitari radiologia

Attività di orientamento dell’ordine TSRM -PSTRP di Ragusa (tecnici sanitari di radiologia) , con gli studenti del Carducci di Comiso e di tutta la provincia di Ragusa.

“L’istituto Carducci continua nella sua eccellente tradizione di orientamento delle classi, anche in uscita – dichiara il Sindaco di Comiso Maria Rita Schembari -. La scelta del percorso universitario è fondamentale nella vita di ciascuno studente e il Carducci offre a tutti i propri alunni ogni possibilità nell’ampio ventaglio dell’istruzione universitaria. È stata dunque la volta dell’ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica delle professioni sanitarie Tecniche, della riabilitazione e delle prevenzioni della provincia di Ragusa, in collaborazione con il Carducci e con diversi istituti superiori della nostra provincia, che ha organizzato degli incontri con gli studenti delle ultime classi che si avviano a scegliere il percorso di studi da intraprendere dopo il diploma”.

L’obiettivo è stato quello di promuovere le 18 professioni sanitarie afferenti al proprio ordine e le molteplici prospettive lavorative che offrono, sia in ambito pubblico sia privato, sottolineando, non di meno, l’importanza di ricoprire un ruolo rilevante all’interno della sanità che permette di interagire con i pazienti e di operare per il bene della collettività. Molto soddisfatto per l’interesse suscitato il presidente dell’ordine Dr. Roberto Caruso Olivo, lo stesso ha tenuto a ringraziare tutti i Dirigenti scolastici che hanno aderito a questa iniziativa, le colleghe rappresentanti del consiglio direttivo Flora Mondelli e Santa Giuliano per l’impegno profuso nell’organizzare gli appuntamenti e i rappresentanti delle commissioni d’albo territoriali rappresentative delle 18 professioni sanitarie afferenti all’ordine che si sono resi disponibili a incontrare gli studenti, suscitando le loro curiosità attraverso il racconto di aneddoti ed esperienze lavorative e rispondendo alle loro domande.

