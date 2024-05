Elezioni Europee. Rinascita Ispicese a sostegno di Cateno De Luca

Clima di partecipazione ed entusiasmo a Ispica nella conferenza stampa che ha sancito l’affiliazione di Rinascita Ispicese al movimento politico, fondato da Cateno De Luca, Libertà-Sud chiama Nord. A sancire questa intesa politica è stata la presenza del coordinatore regionale di Sud chiama Nord, Danilo Lo Giudice, che ha sottolineato, con grande forza, la necessità di far prevalere la buona politica contro i vizi delle logiche affaristiche che danneggiano la crescita di una comunità.

“Ho trovato a Ispica – dichiara Danilo Lo Giudice, coordinatore regionale di Sud chiama Nord – un clima di partecipazione straordinaria e un grande entusiasmo. Insieme al nostro consigliere e coordinatore provinciale Paolo Monaca abbiamo accolto la compagine di Rinascita Ispicese che si federa con il nostro movimento di Scn. Stiamo crescendo bene anche ad Ispica e dopo Paolo, che per primo ha aderito oltre due anni fa, oggi gli amici di Rinascita Ispicese non hanno usato la logica del “che cosa c’è per me”. Per noi questa deve essere la politica, la partecipazione deve essere sempre al primo posto”. Ad affiancare Danilo Lo Giudice in questa importante giornata gli esponenti delle due realtà ispicesi. Per Scn erano presenti il consigliere e coordinatore provinciale Paolo Monaca, oltre ad Antonello Calvo, Pierfabio Brundo, Paolo Leanti, Vincenzo Gianì e Uccio Vindigni (quest’ultimi due membri del coordinamento regionale). A rappresentare Rinascita Ispicese i consiglieri comunali Serafino Arena e Antonella Denaro, oltre alla portavoce Lucia Franzò.

“Siamo impegnati – dichiara il consigliere comunale Paolo Monaca – a costruire un progetto di rigenerazione civile, economica e culturale della nostra città che da anni vive un processo di involuzione e disgregazione, chiusa in se stessa, debole e sotto attacco. Abbiamo il dovere morale di costruire un percorso nuovo, che vada oltre l’attuale sistema politico-amministrativo che si sta dimostrando del tutto inefficace per dare parola e speranza ai nostri cittadini, alle donne e a tutta la comunità compresi “i nuovi ispicesi” che hanno bisogno di essere inseriti nel nostro contesto. Ringrazio gli amici di Rinascita Ispicese per la scelta coraggiosa intrapresa”.

“Rinascita Ispicese è un movimento civico sorto dieci anni fa – le parole del portavoce di Rinascita Ispicese Lucia Franzò – quando un gruppo di cittadini di buona volontà ha deciso di unirsi per un progetto che li ha visti lavorare insieme per fare qualcosa di costruttivo per la città. Aiutare la nostra Ispica ad uscire dalla triste condizione politica-amministrativa degli ultimi anni, che tanto la avevano turbata e messa in ginocchio, è stata la nostra priorità. Oggi Rinascita Ispicese si affilia al movimento civico Libertà di Cateno De Luca. Parola chiave dunque è il civismo, termine di cui Rinascita Ispicese ha fatto una bandiera”.

I partecipanti alla conferenza stampa hanno chiarito all’unisono che “siamo impegnati a costruire un’alternativa a questa compagine amministrativa, dove non ci sono ruoli predefiniti e personalismi vari. Pertanto, continuerà il confronto con i soggetti politici e civici che avranno la volontà di comporre e rappresentare una proposta alternativa e coerente rispetto all’attuale amministrazione comunale”.

