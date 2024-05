Modica, cambio di sede. La presentazione dell’ITS alla Biblioteca Quasimodo

A causa di problemi tecnici, la presentazione del nuovo corso in Hospitality Management organizzato dall’ITS Archimede in partnership con importanti strutture alberghiere, con gli Enti di Formazione Professionale Esfo e Logos e con il Patrocinio del Comune di Modica, si terrà lunedi 6 maggio alle ore 10 presso la sala Grana Scolari della Biblioteca Comunale di Modica. Sarà l’occasione per conoscere tutti i dettagli di questo nuovo modo di concepire la formazione e l’ingresso nel mondo del lavoro. Il corso è aperto a soli 75 partecipanti che avranno garantito un contratto di lavoro nell’accoglienza turistica al termine del percorso biennale. Alla presentazione interverranno i vertici dell’Istituto di alta formazione, l’Onorevole Ignazio Abbate, il Sindaco e l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Chiara Facello.

